Москва, 23 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Власти Греции с 22 ноября ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан страны и иностранных туристов старше 60 лет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Полуостров Халкидики, Греция

Главное новшество касается вакцинированных лиц старше 60 лет. С 13 декабря 2021 года их прививочный сертификат будут действовать только семь месяцев. После чего в течение месяца им нужно пройти ревакцинацию. Это касается всех иностранных туристов, в том числе и российских.

Привитым российским туристам при поездке в Грецию рекомендуется брать с собой сертификат о вакцинации в печатаном виде. Греческая система считывания QR-кодов не распознает российские сертификаты в цифровом виде.

Невакцинированным туристам и гражданам Греции запрещён вход во все закрытые помещения даже с отрицательным тестом на коронавирус (общепит, кинотеатры, театры, музеи, фитнес-залы, стадионы).

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции в связи с распространением COVID-19 с 6 ноября п начали действовать более жесткие ограничительные меры для интуристов.

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