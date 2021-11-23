Манама, 23 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Совпадение взглядов Греции и Бахрейна по ряду ключевых вопросов отметил греческий министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в заявлениях для прессы 22 ноября, передает AMNA. Дендиас рассказал об итогах встреч с государственными должностными лицами в Манаме во время его трехдневного рабочего визита.

(сс)Greek Ministry of Foreign Affairs Никосо Дендиас

Министр выразил мнение, что «Бахрейн — это страна, которая всегда поддерживала нас в международных организациях, поддерживала нашу кандидатуру в Совет Безопасности ООН и осудила превращение Собора Святой Софии в мечеть».

Также 22 ноября Дендиаса тепло приветствовал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид аль Заяни. В ходе встречи два официальных лица подписали Меморандум о взаимопонимании в политических консультациях.

«Это также страна, которая придерживается схожих с нами позиций по вопросам международного права и Международного морского права, которые мы имели возможность обсудить и скоординировать наши усилия. Чрезвычайно успешная дискуссия, которая открывает коридоры экономического сотрудничества и инвестиций из Бахрейна в Грецию и наоборот», — отметил он.

Бахрейн занял и продвигал позиции, аналогичные позициям Греции в отношении прав островов в морских зонах, согласно соответствующим положениям Конвенции ООН по морскому праву, и решил двусторонние вопросы с Катаром путем обращения в Международный суд в Гааге, сообщили 22 ноября греческие дипломатические источники.

Визит Дендиаса также предоставил возможность активизировать сотрудничество двух стран в вопросах международного права между юридическими департаментами обоих министерств иностранных дел, добавили источники. Ими же отмечено, что Дендиас был единственным европейским министром, который присутствовал на Форуме диалога в Манаме — крупнейшей региональной конференции по вопросам безопасности, в которой также приняли участие министр обороны США и советник по национальной безопасности Израиля.

Дендиас был также принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, которому он передал приглашение президента Греции Катерины Сакелларопулу посетить Грецию при первой возможности.

Кроме того, министр встретился в понедельник с генеральным директором компании Mumtalakat Халидом Аль-Румайхи, стороны обсудили возможности укрепления экономического сотрудничества и поощрения инвестиций с акцентом на возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и туризм.