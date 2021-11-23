Северск, Томская область, 23 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Томской области на северском телевидении в прямом эфире разыграли подарки среди привитых от коронавируса. Победительница лотереи оказалась пациенткой ковид-госпиталя.

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Как сообщает 23 ноября в своём телеграм-канале ЦУР Томской области, розыгрыш прошёл среди привитых первым компонентом вакцины. Ведущие дозвонились победительнице лотереи. Женщина сообщила, что лежит в ковидном госпитале.

По этому поводу, как пояснили в ЦУР, «жители региона выражают волнение в соцсетях». Ситуацию прокомментировал заместитель мэра ЗАТО Северск по социальной политике Павел Хрячков.

Он отметил, что лотерея среди жителей, получивших первый компонент вакцины с 27 сентября по 10 ноября, была проведена 20 ноября.

«Для предотвращения кривотолков спешим сообщить: победительница привита только первым компонентом, иммунизация не завершена. Женщина чувствует себя нормально», — заявил Хрячков.

Напомним, по состоянию на 23 ноября в Томской области от коронавируса привиты 445 553 человека. Завершили иммунизацию 382 524 человека.