Воронеж, 23 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Воронеже сегодня, 23 ноября, состоялась торжественная церемония открытия первого флагманского офиса Сбера. В первый день работы новое отделение посетили заместители председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, а также старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, флагман предоставляет все финансовые сервисы и продукты Сбера для розничных и корпоративных клиентов, а также имеет расширенную зону экосистемы и нефинансовых услуг.

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Попадая во флагманский офис Сбера в Воронеже, клиент может не только решить традиционные банковские вопросы, но и протестировать новые гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнёров в демозоне, заказать товары в СберМегаМаркете, приобрести лекарства и получить консультацию фармацевта в аптеке нового формата, выпить чашку ароматного кофе в уютной кофейне и приобрести частичку нового Сбера в корпоративном Сберсторе.

Особое внимание уделяется впечатлениям клиентов. В новом офисе Сбер впервые реализовал первую ультрасовременную студию звукозаписи с профессиональным оборудованием, где каждый может попробовать свои силы в записи песен и подкастов, а блогеры смогут записать видеоконтент с чистым и профессиональным звуком. Студия обладает инновационным стеклом, которое, как по волшебству, превращается в экран или экраны с возможностью трансляции контента.

Также в офисе организован центр недвижимости «ДомКлик от Сбера», в котором сотрудники помогают клиентам подобрать и забронировать жильё, оформить ипотеку или провести сделку без заёмных средств в режиме одного окна. Теперь не нужно представлять себе, как будет выглядеть будущая квартира вашей мечты, — её можно посетить виртуально с помощью 3D-презентации квартир от застройщиков Воронежа, не выходя из отделения. Сохранив самый ценный ресурс — время, — клиенты центра недвижимости могут получить полный перечень услуг в новом отделении Сбера.

Рабочее пространство клиентских менеджеров по обслуживанию частных и корпоративных клиентов благодаря удобной эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента «плечом к плечу». Это помогает установить доверительные отношения с клиентом и быть с ним рядом. Места ожидания в офисе в виде отдельных открытых переговорных зон позволяют выйти за границы рабочего пространства и проводить встречи с клиентами в любом удобном месте в периметре офиса.

Также в новом флагманском офисе представлен формат СберПремьер. Для обслуживания премиальных клиентов сконструирована одна переговорная комната и 9 кабинетов, а также современная лаунж-зона, в которой клиенты могут отдохнуть и познакомиться с новинками экосистемы. Важно, что все пространства обеспечивают полную конфиденциальность. В офисе работают 7 менеджеров, которые помогут подобрать оптимальный инвестиционный портфель и окажут любые финансовые услуги.

Ещё одно уникальное место офиса — зона обучения. С помощью современных технологий создано необычное пространство для презентаций и обучения клиентов, оборудованное инновационным звуком, мощными лазерными проекторами и сканером.

С 2020 года Сбер создаёт все свои новые офисы с учётом ESG-принципов. В интерьерах используются экоматериалы, стены из живых растений, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора и так далее.

«Офисы Сбера уже давно больше, чем офисы классического банка, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев. — И наши клиенты привыкают к хорошему очень быстро. Мы видим, что зайти выпить кофе в Сбере привычно для москвичей. Теперь такой формат станет обычным делом и для жителей Воронежа. С каждым днём флагманских отделений в России будет становиться всё больше, а это означает, что всё больше россиян соприкоснутся с новой концепцией Сбера как экосистемы, которая имеет не только цифровое, но и физическое воплощение — яркое, функциональное и уютное, ведь в центре всех наших продуктов и сервисов всегда находится человек со своими потребностями и эмоциями».