В Воронеже открыт первый региональный новый флагманский офис Сбера
Воронеж, 23 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Воронеже сегодня, 23 ноября, состоялась торжественная церемония открытия первого флагманского офиса Сбера. В первый день работы новое отделение посетили заместители председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, Станислав Кузнецов, Анатолий Попов, а также старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, флагман предоставляет все финансовые сервисы и продукты Сбера для розничных и корпоративных клиентов, а также имеет расширенную зону экосистемы и нефинансовых услуг.
Попадая во флагманский офис Сбера в Воронеже, клиент может не только решить традиционные банковские вопросы, но и протестировать новые гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнёров в демозоне, заказать товары в СберМегаМаркете, приобрести лекарства и получить консультацию фармацевта в аптеке нового формата, выпить чашку ароматного кофе в уютной кофейне и приобрести частичку нового Сбера в корпоративном Сберсторе.
Особое внимание уделяется впечатлениям клиентов. В новом офисе Сбер впервые реализовал первую ультрасовременную студию звукозаписи с профессиональным оборудованием, где каждый может попробовать свои силы в записи песен и подкастов, а блогеры смогут записать видеоконтент с чистым и профессиональным звуком. Студия обладает инновационным стеклом, которое, как по волшебству, превращается в экран или экраны с возможностью трансляции контента.
Также в офисе организован центр недвижимости «ДомКлик от Сбера», в котором сотрудники помогают клиентам подобрать и забронировать жильё, оформить ипотеку или провести сделку без заёмных средств в режиме одного окна. Теперь не нужно представлять себе, как будет выглядеть будущая квартира вашей мечты, — её можно посетить виртуально с помощью 3D-презентации квартир от застройщиков Воронежа, не выходя из отделения. Сохранив самый ценный ресурс — время, — клиенты центра недвижимости могут получить полный перечень услуг в новом отделении Сбера.
Рабочее пространство клиентских менеджеров по обслуживанию частных и корпоративных клиентов благодаря удобной эргономике мебельных элементов позволяет обслуживать клиента «плечом к плечу». Это помогает установить доверительные отношения с клиентом и быть с ним рядом. Места ожидания в офисе в виде отдельных открытых переговорных зон позволяют выйти за границы рабочего пространства и проводить встречи с клиентами в любом удобном месте в периметре офиса.
Также в новом флагманском офисе представлен формат СберПремьер. Для обслуживания премиальных клиентов сконструирована одна переговорная комната и 9 кабинетов, а также современная лаунж-зона, в которой клиенты могут отдохнуть и познакомиться с новинками экосистемы. Важно, что все пространства обеспечивают полную конфиденциальность. В офисе работают 7 менеджеров, которые помогут подобрать оптимальный инвестиционный портфель и окажут любые финансовые услуги.
Ещё одно уникальное место офиса — зона обучения. С помощью современных технологий создано необычное пространство для презентаций и обучения клиентов, оборудованное инновационным звуком, мощными лазерными проекторами и сканером.
С 2020 года Сбер создаёт все свои новые офисы с учётом ESG-принципов. В интерьерах используются экоматериалы, стены из живых растений, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора и так далее.