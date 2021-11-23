Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки (22 ноября) обнаружили 1060 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший суточный показатель за последний месяц. Новой статистикой по ситуации с пандемией 23 ноября поделился федеральный оперштаб.

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Число новых заражений за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге составило 1060 случаев. Это в два раза меньше, чем тот же показатель за 21 ноября, тогда выявили 2215 новых случаев заражения. Новые цифры также намного ниже, чем рекорд заражений за ноябрь, установленный 11 числа (3421 случай).

Смертность от коронавирусной инфекции в Петербурге за прошедшие сутки составила 76 человек, что на один случай меньше, чем число умерших за 21 ноября. В отличие от постоянно изменяющейся статистики заражений, число смертей, где коронавирус является основной причиной, держится на почти одинаковом уровне, в районе 75−85 человек в сутки. Максимум, установленный в этом месяце 5 ноября, составляет 89 смертей.

Также поставлен рекорд месяца по количеству переболевших коронавирусом. Количество выздоровевших за сутки составило 4837 человек. Это на 3764 человека больше, чем сутками ранее. Данные за 22 ноября побили действующий рекорд, установленный 18 ноября, опередив его на 412 человек.

Отметим, что за за весь период пандемии в Петербурге выявили 774 408 случаев заражения коронавирусом. Из них 706 577 человек успешно преодолели вирус, а 25 729 человек — скончались.