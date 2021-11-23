София, 23 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Стефан Янев пообщался с пассажирами туристического автобуса, которые пострадали в крупной аварии на автомагистрали «Струма» и были госпитализированы в софийскую больницу имени Пирогова. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба премьер-министра.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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Медики сообщили, что состояние всех семи пациентов стабильно, опасности для их жизней нет. Глава болгарского правительства поговорил с пострадавшими, выразив свое глубокое сожаление в связи с ужасным инцидентом, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье по разным данным 52 или 53 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (Юго-запад Болгарии). В результате погибли 46 человек, включая 12 детей.