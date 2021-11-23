Подгорица, 23 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2021 года иностранные граждане и компании инвестировали в экономику в Черногории в общей сложности 599,86 миллиона евро, что на 93,07 миллиона евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 63,18 миллиона евро меньше, чем за весь 2019 год, сообщает центральный банк Черногории.

Picserver.org Инвестиции

С начала года до конца сентября в компании и банки было инвестировано 118,6 млн евро, межфирменный долг — то есть ссуды, которые местные компании получили от материнских компаний за рубежом, составили 231,23 млн евро, а прочие инвестиции составили 65,77 млн евро.

При этом выросли инвестиции в недвижимость: иностранцы вложили в этот сектор 184,26 млн евро, что уже является самым высоким показателем на годовом уровне с 2014 года.