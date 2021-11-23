Дзержинский район, Калужская область, 23 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Калужской области обвинила 61-летнюю бывшую заведующую детским садом в хищении имущества, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Заведующая детсадом брала с подчиненный часть начисленной им премии

Установлено, что обвиняемая, работая заведующей детским садом, издала фиктивный приказ о приеме на работу лица, которое фактически не осуществляло никаких трудовых функций в учреждении, вносила в табели рабочего времени сведения о том, что лицо работает, и присваивала на протяжении нескольких лет положенные несуществующему работнику денежные средства. Своими преступными действиями женщина причинила ущерб муниципалитету на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.

Также заведующая детсадом, действуя вопреки интересам службы, высказала своим подчиненным требование передавать ей часть премии, которую она им будет начислять. Находясь в служебной зависимости, работники на протяжении семи месяцев отдавали часть денежной премии злоумышленнице. Общий ущерб муниципальному району составил 96 тыс. рублей.

На стадии предварительного следствия обвиняемая полностью погасила ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Бывшей заведующей детсадом грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.