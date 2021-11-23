Лондон, 23 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Во время биржевых торгов цена на газ в Европе снова превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров. Об этом 23 ноября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, на данный момент стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $1012 за тысячу кубометров. В то же время, рост цены на газ с начала дня в Европы составил 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти в данный момент ищут возможность выплатить долг компании «Газпром» и гарантируют, что они не оставят жителей страны без газа.