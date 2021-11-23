Афины , 23 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился в Афинах с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об этом посол сообщил в соцсети Twitter 22 ноября.

Джеффри Пайетт

«Для меня было большой честью увидеть Его Святейшество Вселенского Патриарха Варфоломея, выразить свое почтение по случаю тридцатилетия его пребывания на этом посту и поздравить с его исторически успешными визитами на Украину и США», — говорит дипломат.

Пайетт также отметил, что США привержены дружбе с Православной Церковью и поддержке свободы вероисповедания.

Патриарх Варфоломей находится в Афинах для участия в мероприятиях, посвященных тридцатилетней годовщине его восшествия на патриарший престол.