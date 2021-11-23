Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Прокуратура Сахалина утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений области, которого обвиняют в халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в региональном СУ СКР.

Суд

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Прокурорской проверкой были вскрыты факты необоснованного расходования бюджетных средств по «Водноспортивному физкультурно-оздоровительному комплексу» («Аква Сити»). Выяснилось, что обвиняемый, занимая пост и.о. министра, оплатил услуги компании по обслуживанию учреждения. В частности услуги за электроэнергию были оплачены в значительно завышенном объёме. Ущерб бюджету превысил сумму в 11 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший ЗАТО Циолковский чиновник злоупотребил своими полномочиями, обеспечив предпринимателю победу в аукционе за взятку в 120 тыс. рублей. Следствие по делу экс-главы города завершено.