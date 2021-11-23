Москва, 23 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Трём регионам Дальнего Востока — Камчатскому краю, Якутии, Чукотскому АО и Магаданской области — добавили денег в бюджеты обязательного медицинского страхования. Соответствующее поручение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 23 ноября на сайте ведомства. Решение принято в рамках поручения президента страны Владимира Путина.

Urosario.edu.co Бюджет

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В общей сложности четыре дальневосточных региона и Ненецкий АО получат на эти цели в 2022 году 6,3 млрд рублей. В 2023 и 2024 годах эта сумма будет увеличена ещё на 400 и 300 млн рублей соответственно. Дополнительное финансирование поступит в связи с изменением методики распределения субвенций фонда ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, объём доходов фонда обязательного медицинского страхования Магаданской области на 2022 год увеличат на 12% или на 900 млн рублей. По словам председателя комитета по социальной политике Заксобрания Колымы Андрея Зыкова, доходы увеличены благодаря росту финансирования из федерального бюджета, которого удалось добиться путём снятия ограничений коэффициента ценовой дифференциации.