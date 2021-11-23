Виго, Испания, 23 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Власти испанской Галисии и предприниматели в ходе встречи договорились включить требование о необходимости ковид-сертификата для клиентов ресторанов и баров. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Такая мера уже применяется в ночных клубах. При этом решение о введении ковид-сертификатов должно быть утверждено Высшим судом Галисии.

В частности, если суд одобрит его, рестораны должны будут требовать от посетителей этот сертификат в течение всего дня, а бары и кафе должны будут требовать его от клиентов после 21:00. Кроме того, количество столиков в помещении будет сокращено с десяти до восьми, а на открытом воздухе — с 20 до 15, при этом часы работы останутся неизменными.