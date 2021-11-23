Москва, 23 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Учебном театре ГИТИСа в Москве началась церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным.

Скриншот с YouTube Валерий Гаркалин

Почтить память артиста пришли члены семьи, студенты, многочисленные друзья и коллеги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в больнице после длительного лечения от коронавирусной инфекции. Вероятной причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.

Читайте также: Биография народного артиста России Валерия Гаркалина