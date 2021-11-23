Афины , 23 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Необходимость вакцинации третьей дозой вакцины против коронавируса была подчеркнута главой греческого Национального комитета по вакцинации Марией Теодориду на брифинге вечером 22 ноября.

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Количество антител после третьей дозы вырастает очень быстро, всего за два-три дня со дня прививки, отметила Теодориду и подчеркнула, что ревакцинация помогает уменьшить распространение вируса.

Она также отметила, что вакцинация против коронавируса предотвращает серьезные осложнения от COVID-19, которые встречаются в три раза чаще у непривитых, среди которых госпитализации регистрируются в два раза чаще, а смертность в семь раз выше, чем среди привитых. Теодориду сослалась на данные Центра по контролю заболеваний в США.

На сегодняшний день в Греции проведено около 922 000 ревакцинаций, уточнил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на том же брифинге.

В стране зарегистрировано в общей сложности 13 860 000 вакцинаций, при этом 6 910 000 человек получили первую дозу вакцины, что составляет 65,8% населения. 62,3% населения страны завершили вакцинацию обеими дозами.