Самара, 23 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Самарской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 1,5 млн человек. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Mos.ru Вакцинация

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«В целом в регионе привито 73% от плана (на данный момент привиты первым компонентом вакцины 1 483 798 человек, по РФ исполнение плана составляет 64%), повторно вакцинированы 133 372 жителя из 272 101», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по области увеличено число прививочных кабинетов: с 167 до 173. В том числе, десять таких кабинетов работают в круглосуточном режиме. В них организовали разделение потоков: по записи и без нее.

Сообщается, что в крупных муниципальных образованиях проходят единые дни вакцинации. Так, 24 ноября с 8:00 до 20:00 часов 25 медицинских бригад будут работать в Самарской областной библиотеке.