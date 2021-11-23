Чебоксары, , 12:02 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев присоединился к республиканской акции «Анне с любовью», посвящённой Дню матери. Свою благодарность матери и признание он опубликовал в социальных сетях.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель региона призвал жителей принять участие в акции, начав флешмоб с себя.

«Хотя я сегодня не имею возможности обнять, поцеловать и сказать лично спасибо своей маме, Николаевой Валентине Федоровне, тем не менее я ей бесконечно благодарен», — написал Олег Николаев.

Он поблагодарил свою мать за то, что «появился на свет», за рождение брата и сестры, за оставленный «очень яркий жизненный след».

«Самое главное — [она] научила нас жить, творить, трудиться от души и любить», — выразил слова благодарности глава Чувашии.

Напомним, что День матери будет праздноваться в 2021 году 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2021 года в Чувашии проживали 642,5 тыс. представительниц прекрасного пола, что составляет 53% населения республики. Как правило, замуж выходят в регионе в 24 года, а рожают первенцев в 29,1 года. В прошлом году двум юным мамам исполнилось 14 лет, двум самым старшим — 48 лет.

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