Седжон, Южная Корея, 23 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём исключил возможность перестановок в правительстве в последние месяцы работы нынешней администрации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны.

(сс) 염태희 Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём

«В этом нет смысла», — сказал премьер-министр, выступая 22 ноября на пресс-конференции в городе Седжон.

Он напомнил, до окончания срока полномочий нынешнего правительства остается шесть месяцев.

Отметим, что в последнее время появились слухи о том, что министр планирования и финансов Хон Нам Ги собирается баллотироваться на пост губернатора провинции Канвондо, а министр образования Ю Ын Хэ — на пост губернатора провинции Кёнгидо.

Ким Бу Гём также опроверг слухи о том, что он заменит Ли Чжэ Мёна в качестве кандидата от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах в марте будущего года, если тот выйдет из гонки.