Москва, 23 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Ливан рассчитывает до конца года прийти к соглашению по демаркации морской границы с Израилем. Об этом глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил 23 ноября на лекции в Дипломатической академии МИД РФ.

mesuttoker Старая крепость. Ливан

Глава ливанской дипломатии подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны делить море и его богатства. Ливан рассматривает в этой связи возможные действия.

«Мы гибки в этом [вопросе] и надеемся, что в скором времени, до конца года, он разрешится некой картой или какими-нибудь предложениями», — сказал Абдалла Бу Хабиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при посредничестве США Ливан и Израиль пришли к рамочному соглашению о демаркации морской границы. Пять раундов непрямых переговоров прошли с 14 октября 2020 года в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Шестой раунд был отложен из-за того, что стороны не договорились о точке отсчёта для демаркации границы.

Напомним, война Ливана и Израиля формально не прекращена с 1948 года. Линии границы между странами до сих пор нет, обе стороны оспаривают принадлежность шельфовых блоков с вероятными крупными запасами углеводородов.

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