Афины , 23 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Греция подтвердила 7 287 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 22 ноября.

Pixabay.com Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 886 207 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 105 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 425. Из них 95,4% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

В общей сложности 608 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за сутки госпитализирован 391 пациент с COVID-19.