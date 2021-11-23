Пермь, 23 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Перми 60-летняя жительница многоэтажки превратила свою квартиру в свалку. Женщину с синдромом патологического накопительства судебные приставы предупредили о возможности выселения, если жилье не будет приведено в порядок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Захламлённая мусором квартира

Жители дома утверждают, что пожилая женщина каждую ночь ходит к ближайшей свалке и приносит оттуда всевозможный мусор. Он складируется в квартире, которая уже от пола до потолка забита отходами. Жилую зону накопительница оборудовала в коридоре, установив там газовую горелку для приготовления пищи.

Жуткий запах и кишащие насекомые вызвали многочисленные жалобы жильцов дома. Договориться с накопительницей о генеральной уборке не получилось, тогда последовало обращение в городскую администрацию за помощью. Попасть в проблемную квартиру получилось после того, как суд дал разрешение на вскрытие дверей.

Когда ревизоры пришли с проверкой соблюдения требований содержания и пользования жилых помещений, то осмотр длился недолго. Пройти дальше коридора не представлялось возможным. Женщине вручили предписание об устранении нарушений жилищного законодательства.