Москва, , 11:56 — REGNUM Министерство здравоохранения России предлагает направлять водителей с клиническими признаками наркологических расстройств на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Водитель jarmoluk

«Уточнение» процедуры в части лабораторных исследований происходит в версии проекта о правилах медицинского освидетельствования, сообщили в минздраве.

Их предлагается проводить «в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».

Отмечается, что решение будет принимать нарколог на основании клинической картины. При этом должно проявляться одновременно три признака употребления запрещенных веществ, среди них «неадекватность поведения», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», а также заторможенность, сонливость, возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия, сужение или расширение зрачков, тремор рук, признаки «внутривенного введения веществ» и следы от инъекций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ войдут несколько новых штрафов для водителей.

Так, за неоднократный отказ остановить автомобиль по требованию ГИБДД во время преследования предусмотрен штраф в размере 40 тыс. рублей.

За езду в нетрезвом виде с ребенком в салоне полагается наказание в размере до 50 тыс. рублей и лишение прав.