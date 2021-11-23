Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. После судоходного логистического кризиса на Сахалин из Владивостока поступило более 5,5 тыс. контейнеров. Бизнес не успевает забирать из порта Корсакова свой груз. Власти области просят предпринимателей активнее отгружать свои контейнеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в правительстве островного региона.

JukoFF Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива

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«Мы предприняли меры, чтобы нормализовать ситуацию с доставкой грузов на Сахалин. Удалось достичь договоренности с транспортными компаниями — на линию вышли дополнительные суда. Сейчас необходимо организовать работу в Корсаковском порту. Нельзя допустить скопления контейнеров там. Бизнесу нужно оказывать всяческое содействие, чтобы можно было приехать и вовремя забрать свой груз», — пояснил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Порт Корсакова может принимать 1000 контейнеров. Создана дополнительная площадка на ещё 500 контейнеров. Но с учетом набранных темпов доставки свободные территории быстро заполняются. Во Владивостоке ожидают отправления на Сахалин ещё 1,5 тыс. контейнеров.

Власти области ведут адресную работу с получателями грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток шёл из КНР и стран юго-восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составлял 2−3 месяца.