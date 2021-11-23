Москва, , 11:55 — REGNUM Каждый четвёртый житель России (38%) не допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите, среди жителей сел — 42%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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При этом 60% опрошенных допускают такую возможность, среди жителей городов-миллионников — 66%, среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек — 64% граждан. О возможности онлайн-консультаций врачей хорошо знают 17%, что-то слышали 42%. Ничего не знают 41%.

Среди тех, кто осведомлен о возможности консультироваться с врачом по телефону или через интернет, 80% не пользовались данной услугой. Получали консультацию по телефону 16% (в Северо-Кавказском ФО — 33%), через интернет — 4% (в Южном ФО — 9%).

Опрос по телефону проведен 8 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, более половины жителей России (56%) не хотят консультироваться с врачом с помощью телемедицины.

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