Ставрополь, 23 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ставропольском крае остается непростой, тем не менее наметилась тенденция к её стабилизации. Такое мнение высказал губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

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«Она (ситуация) остается непростой, но появляются некоторые позитивные тенденции, которые фиксирует краевой минздрав. Хотя число выявленных случаев коронавируса остается сравнительно высоким, количество пневмоний и госпитализаций становится меньше. Показатель внебольничных пневмоний снизился за неделю на 24,8%», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

Некоторое улучшение эпидситуации подтвердил и глава минздрава Владимир Колесников. По его словам, из 5175 коек, созданных для лечения COVID-19, остаются свободными около 25%. При этом существенную роль в этом сыграла прививочная кампания.

Как сообщил губернатор Ставрополья полностью завершили иммунизацию около 829 тыс. жителей края, а требуется, чтобы их число было минимум вдвое большим.

«Это важный результат для формирования в крае коллективного иммунитета к COVID-19. Но мы все еще на пути к нему. Количество сделавших прививку в крае должно стать, как минимум, вдвое большим», — заявил Владимиров.

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