Москва, 23 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В России вектор онлайн-торговли сместится в сторону социальных сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выросло число покупок в офлайн-магазинах.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Граждане РФ соскучились по традиционному шопингу. Тренд этот, вероятно, сохранится, ведь впереди новогодние праздники, — сказал Демин. — Жители РФ предпочитают встречать Новый год с размахом, готовят подарки и праздничный стол, на котором непременно должны быть разного рода деликатесы. Причем, я уверен, что положительную динамику к концу года покажут и офлайн, и онлайн продажи».

Как полагает Демин, онлайн-торговля в России будет развиваться и дальше.

«Потребители поняли, как это быстро и удобно. Вероятно, что вектор сместится в сторону социальных сетей. Они станут отправной точкой для большинства сделок, на второй ступеньке разместятся сайты магазинов и маркетплейсы, где будет приниматься финальное решение при покупке товара», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России маркетплейсы становятся ключевым форматом онлайн-продаж.