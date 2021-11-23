Киев, , 11:54 — REGNUM Украина намерена укреплять противовоздушную и береговую обороны страны. Об этом 23 ноября в эфире украинского телеканала ICTV заявил министр обороны страны Алексей Резников.

ВМС Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Небо и вода — это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты», — уточнил министр, отметив, что минобороны страны работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны.

Резников напомнил, что этому также будет способствовать сотрудничество с Великобританией, с которой Украина подписала соглашение о развитии украинских военно-морских сил. Он также добавил, что иностранные партнёры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей ПВО Украины.

«После этого мы сможем развивать воздушную оборону и сами по себе, и благодаря партнёрам», — отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, Украина намерена создать две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Корабли для их укомплектования Киев планирует покупать у Великобритании.

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Как сообщало ИА REGNUM, источники телеканала CNN заявили, что Соединённые Штаты могут отправить на Украину военных советников, а также дополнительное вооружение, в том числе новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы и ПЗРК Stinger. По их словам, такая возможность в администрации президента США Джозефа Байдена изучается из-за опасений «вторжения России», которое, по заявлениям Киева, может произойти уже в январе 2022 года.

Также, по данным издания Mirror, Великобритания может перебросить на Украину 600 бойцов специального назначения. К развёртыванию готовят членов особой воздушной службы (SAS), специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов, а также десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.