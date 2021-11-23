Ярославль, , 11:51 — REGNUM На должность директора Ярославского государственного цирка назначен Глеб Ухватов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Росгосцирке.

Глеб Ухватов Росгосцирк

Ранее ярославский цирк возглавляла Тамара Куркова. Новый директор вступил в должность 23 ноября 2021 года.

«Я планирую изменить отношение ярославцев к цирку. С помощью современных методов продвижения и управления показать, что цирк — это не только площадка для проката программ, но и социально значимый объект», — рассказал Глеб Ухватов.

Глеб Ухватов — коренной ярославец. Сейчас ему 37 лет. Он окончил математический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Ранее возглавлял строительную компанию и образовательный центр для детей и взрослых, так же занимал должность руководителя проектов в ООО «Ярославльгоргаз». Общий опыт управленца — более 10 лет.

Глеб Ухватов ведёт активный образ жизни: участвует в беговых марафонах, увлекается профессиональным альпинизмом.