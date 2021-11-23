Белгород, 23 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Памятник врачам, скончавшимся от осложнений при COVID-19, установят возле нового инфекционного центра, возводимого в Терновке Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

Цитата из видео Строительство ковид-госпиталя под Белгородом

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С предложением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Памятник станет центром сквера.

«Обязательно надо обсудить с врачами. О людях должна остаться память. При этом важно, чтобы он не утяжелял ситуацию, не давил морально. Считаю, что здесь самое правильное место. Перед входом в инфекционный центр разбить сквер и там же разместить монумент. Уже можно начинать делать проект парка. Пусть это сейчас и не самое главное. Весной проведём большие субботники, думаю, что многие поучаствуют», — сказал губернатор.

На объекте продолжается сбор металлоконструкций, рабочие также обустраивают подъездную дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, два быстровозводимых инфекционных центра строят для лечения пациентов с COVID-19 в Терновке и Старом Осколе.