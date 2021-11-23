Тбилиси, 23 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 51 440 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5085 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 23 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 819 182 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 759 657 победили инфекцию, в том числе 4428 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 615 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 62 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6588 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1103.

Днём ранее в Грузии в ходе 22 012 исследования выявили 1851 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5530 человек, скончались 55 пациентов с COVID-19.