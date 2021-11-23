Красноярск, , 11:50 — REGNUM В центральных районах Красноярского края в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до 15−20, местами до 25 метров в секунду. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Местами возможны метели, в горах сохраняется угрозы лавин. На дорогах гололедица.

«Такие погодные явления могут вызвать как аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, так и повлиять на дорожно-транспортную обстановку», — отметили в управлении.

Жителям рекомендовано ограничить проведение работ на улице и воздержаться от туристических походов.

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