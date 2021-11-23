Мадрид, 23 ноября 2021, 11:49 — REGNUM Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило состояние погодной тревоги для 12 населенных пунктов. Об этом пишет агентство EFE.
Половина из населённых пунктов находится на оранжевом уровне («высокий риск») из-за дождя, ветра и снегопада, уровень выпадения которого может достигать 25 сантиметров.
Отмечается, что Арагон, Кастилья-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Ла-Риоха и Валенсия находятся под оранжевым предупреждением («высокий риск»), а в Астурии, на Балеарских островах, в Кантабрии, Галисии, Мадриде и Наварре на 23 ноября действует жёлтое предупреждение («средний риск»).