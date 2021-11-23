Оксана Переможенко, 23 ноября 2021, 12:46 — REGNUM Действующий глава болгарского государства Румен Радев одержал победу на выборах президента Болгарии. Об этом сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на информацию Центральной избирательной комиссии Болгарии.
Читайте также: Румен Радев победил на выборах президента Болгарии — ЦИК
Новость обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на страницах издания Sharij.net в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие связали победу Радева в ходе президентских выборов с его заявлением о принадлежности Крыма, которое он сделал в ходе предвыборных дебатов. Иные также добавили, что после выборов его риторика, скорее всего, изменится.
Читайте также: «Пусть официально признают!» — президент Болгарии упомянул российский Крым
«Станет президентом, сразу переобуется. Скажет, что его неправильно поняли. В первый раз, что ли?» — недоумевает Ольга.
«Выборы прошли. Он переизбирался. Теперь он благополучно забудет об этих своих словах. В противном случае американские и европейские хозяева нынешней Болгарии могут всерьёз рассердиться», — отметил Роман Б.
«Тенденция будет? Назови Крым российским и выиграй выборы», — пишет Геннадий.
«Походу болгары о чем-то начинают подозревать быстрее некоторых других», — задумалась Olga Svaytoslavovna.
«Скорее всего, это и помогло ему стать президентом», — добавил Степан Б.
«Главное, что Болгария не признала и не признает», — отреагировал Олег К.
«Сейчас начнет на Россию «гавкать», выборы-то прошли», — написала Ольга Г.
«Ну, самое время отказаться от своих слов, мол, неправильно поняли, вырвали из контекста…» — добавил Сергей Г.
«Уже отказался от своих слов? Или после инаугурации?» — поинтересовался Dimitrie M.
«Болгарский народ всегда хорошо относился к России! Другое дело его продажные политиканы!» — отметил Иван Л.
«Зеленский тоже пел перед выборами красиво, потом переобулся мгновенно…» — отреагировал Oleg S.
«Он ничего не признавал. Он сказал о том, что мир никогда не признает «оккупацию» (воссоединение Крыма с Россией — О. П.), но если исходить из сегодняшних реалий, то Крым находится в составе России. Он просто реалист», — считает Ольга Т.
Читайте также: Переизбранный президент Болгарии Радев призвал не давать поблажек Македонии
Отметим, позже пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила слова политика относительно Крыма, которые он сделал в ходе дебатов.
«С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и его «аннексия» нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности [Украины], но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, «на данный момент» Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой…» — приводит 22 ноября слова пресс-службы болгарского лидера РИА Новости.
Читайте также: «Никто не хочет дружить с нацистами» — сети о расколе Украины и Болгарии