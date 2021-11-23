Чебоксары, 23 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Чувашии женщин на 3% больше, чем мужчин. И при этом в республике наблюдается увеличение среднего возраста женщин при рождении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате, где собрали данные ко Дню матери.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Матери в Чебоксарах

В 2021 году День матери отмечается 28 ноября. Чувашские статисты отмечают, что на начало года в республике насчитывалось о 642,5 тыс. представительниц прекрасного пола, что составляет 53% всего населения региона. Из них большая часть, 66%, проживает в городах.

Чаще всего девушки в Чувашии выходят замуж в 24 года (итоги 2020 года). В январе — сентябре 2021 года зарегистрировано в 4,6 тыс. браков, за этот же период у пар родились 8,4 тыс. детей, из них 2,7 тыс. первенцев, а 96 женщин родили двойняшек. Вторые дети появились у 3,1 тыс. женщин, третий и более детей — у 2,6 тыс. женщин.

«Наблюдается увеличение среднего возраста женщин при рождении ребёнка. В Чувашии за последние десять лет он повысился на 1,1 года и в 2020 году достиг 29,1 года. Как оказалось, в 2020 году двум юным мамам исполнилось 14 лет, двум самым старшим — 48 лет», — говорят в Чувашстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам Всероссийской переписи населения, которая прошла в стране с 15 октября по 15 ноября 2021 года, будет сделан анализ изменения численности семей с детьми, их состава, доходов.

Напомним, что в Чувашии за девять месяцев рождаемость снизилась на 0,2%: появились на свет родились 8414 детей, что на 19 человек меньше. В то же время смертность возросла на 11,9%. Убыль населения продолжилась.