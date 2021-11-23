Киев, , 11:53 — REGNUM Два американских патрульных катера береговой охраны типа Island, переданные Украине, доставлены в Одессу 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба украинских ВМС.

Катер береговой охраны типа Islands Noticiaaldia.com

Посольство США в Киеве анонсировало поставку катеров 8 ноября. Из города Балтимор в штате Мэриленд их доставило судно Ocean Grand. На Украине катера назвали «Фастов» и «Сумы».

Катера «начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности» в акваториях Черного и Азовского морей после прохождения таможенного контроля, разгрузки и подготовки к эксплуатации. На катерах, предназначенных для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах, будут подняты военно-морские флаги Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Украина уже получила от США два таких катера. В Пентагоне тогда пояснили, что катера переданы Киеву в рамках программы продажи другим странам неиспользуемой военной техники и имущества.

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