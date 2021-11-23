Кишинёв, 23 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Молдавские власти в данный момент ищут возможность выплатить долг компании «Газпром» и гарантируют, что они не оставят жителей страны без газа. Об этом 23 ноября заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну на своей странице в соцсети Facebook.

Nao24.ru Нет газа

«Сегодня в министерство инфраструктуры и регионального развития поступил запрос «Молдовагаза» по поводу создавшейся ситуации. В этом смысле правительство ведет переговоры, чтобы найти решения и гарантировать доставку газа гражданам нашей страны», — написал он в своем сообщении.

Также Спыну добавил, что позднее власти республики сообщат дополнительную информацию по этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что на погашение долга Молдавии перед Газпромом необходимо 1,3 млрд леев (около $73 млн).