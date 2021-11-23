Нижневартовск, Югра, 23 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Депутат Думы города Нижневартовска Павел Елин («Единая Россия») поделился с подписчиками результатами выполнения «поручения» одной из местных жительниц. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 22 ноября.

Скриншот страницы в Instagram Пост депутата Думы города Нижневартовска Павла Елина

«На остановке отсутствовало стекло, и спрятаться от ветра горожанам, ожидающим транспорт, было некуда», — объяснил недовольство женщины Елин. На фотографии политик продемонстрировал, как решил эту проблему — на место отсутствующего окна он прибил фанерный лист.

«Поручение жительницы оперативно исполнено», — подписал фото Елин. однако пользователи Сети написали

«Уважаю депутата как Человека, не бросающего обещания на ветер!» — пишет dolinskii9462.

«Конечно не бросает. Он забивает их фанерой», — шутит liliyarenatovna86.

«Я считаю, что для нефтяной столицы России такие вот остановки просто позорище. Решайте всем депутатским корпусов вопрос об отапливаемых остановках. Это же стыдобища», — высказался пользователь savchuksv_nv.

«Павел Елин, Вы серьезно? Вам не стыдно такое выставлять и хвалиться этим? 21 век на дворе! Вы как депутат должны инициировать монтаж тёплых остановок по всему городу, а вы гордитесь фанеркой вместо стекла», — прокомментировал egooor_off.

Ранее Павел Елин уже публиковал на странице в Instagram фото новой футбольной площадки. «Площадка обнесена ограждением, установлены и укреплены футбольные ворота. Наказ выполнен», — написал он.