Токио, , 11:44 — REGNUM Группа энтузиастов Rustic Games BR показала, как бы выглядела игра Resident Evil 7: Biohazard на консоли PlayStation 1. Об этом 23 ноября пишет портал Shazoo.

Логотип игры Resident Evil (c) компания Capcom

Команда Rustic Games BR ограничилась видеороликом, созданным в Unity Engine. Поиграть в «демейк» Resident Evil 7: Biohazard у геймеров не получится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая группа энтузиастов занимается «демейком» популярного ролевого экшена Bloodborne. Его релиз ожидается в январе 2021 года.

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