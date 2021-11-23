Фанаты Resident Evil 7 «состарили» игру для консолей PlayStation 1
Токио, 23 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Группа энтузиастов Rustic Games BR показала, как бы выглядела игра Resident Evil 7: Biohazard на консоли PlayStation 1. Об этом 23 ноября пишет портал Shazoo.
компания Capcom
Логотип игры Resident Evil
Команда Rustic Games BR ограничилась видеороликом, созданным в Unity Engine. Поиграть в «демейк» Resident Evil 7: Biohazard у геймеров не получится.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая группа энтузиастов занимается «демейком» популярного ролевого экшена Bloodborne. Его релиз ожидается в январе 2021 года.