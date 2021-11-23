Тюмень, , 11:42 — REGNUM В Тюмени суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы Насти М. родительских прав на остальных двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

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С иском о лишении родительских прав родителей убитой девочки летом 2021 года обратилось Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

«В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Их лишили родительских прав и назначили взыскание алиментов. Дети остались в Борковском интернате, в котором они находились до судебного разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девятилетняя тюменская школьница Настя М. пропала 30 июня. В её поисках участвовали полицейские, спасатели, волонтёры, военные — около пяти тысяч человек. Тело ребёнка было обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчное в Тюмени. Вскоре был вычислен подозреваемый. Под тяжестью улик он сознался в убийстве, оправдывая преступление алкогольным и наркотическим опьянением. Он арестован 27 августа и до сих пор находится под стражей.

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