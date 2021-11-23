Москва, 23 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Хабаровский край в течении трёх лет получит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине — опубликованное распоряжение о распределении федеральных средств подписал 19 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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В 2022 году в регион будет направлено 535 млн рублей, в 2023 году — 609,4 млн рублей, в 2024 году — 391 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется сделать реконструкцию систем водозабора и водоочистки, построить новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Протяжённость сооружения составит более 34,6 км.

Реконструкция завершится в 2024 году. Новые инженерные системы позволят обеспечить качественной питьевой водой более 16 тыс. жителей Бикина.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в Подмосковье планируется завершить программу «Чистая вода». Об этом 22 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.