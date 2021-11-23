Ставрополь, , 11:40 — REGNUM В Ставропольском крае побывали с начала 2021 года более 1,07 млн туристов. Рост туристического потока превысил в два раза число гостей, посетивших край за прошлогодний аналогичный период, сообщили 23 ноября в пресс-службе губернатора края.

Скульптура орла — символ Кавминвод Никита Устинов © ИА REGNUM

По словам министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Кирилла Реута, только на курортах Кавминвод отдохнули свыше 880 тыс. человек. При этом в среднем заполняемость санаториев составила около 90%. За период с января по ноябрь в бюджет Ставропольского края поступило 226 млн рублей от курортного сбора.

Напомним, в августе 2021 года губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что с начала эксперимента по взиманию с отдыхающих курортного сбора (с 1 мая 2018 года) краевая казна получила свыше 460 млн рублей. По планам властей региона в 2021 году должно поступить в бюджет не менее 357 млн рублей от курортного сбора. Власти Ставрополья признали этот эксперимент эффективным и призвали сделать сбор постоянным.

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