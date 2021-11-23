Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Автор портала Rockstar INTEL Бен Тёрпин (Ben Turpin) обнаружил в сборнике игр GTA: The Trilogy — The Definitive Edition скрытый режим с видом от первого лица. Об этом 23 ноября пишет портал Shazoo.

Компьютерная игра GTA San Andreas

https://twitter.com/videotech_/status/1461848904547377152

Как оказалось, это режим для устройств виртуальной реальности, доступный только при наличии специальной модификации. Вероятно, именно так будет выглядеть VR-версия игры, недавно анонсированная для платформы Oculus Quest 2.

Напомним, что GTA: The Trilogy — The Definitive Edition — это сборник обновлённых версий игр GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Он получил разгромно низкие оценки от геймеров и критиков.