Самара, 23 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти пассажира рейса Шарм-эль-Шейх — Самара устанавливают в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает информационный портал «Волга Ньюс», ссылаясь на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Yarregion.ru Самолет

По информации журналистов, самолет прибыл в Самару рано утром 23 ноября. На его борту было обнаружено тело мужчины.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.