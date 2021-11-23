Москва, 23 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В настоящее время состояние певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, стабилизируется. Об этом сообщил 23 ноября директор артистки Данила Прайс на своей странице в соцсети Instagram.

В больнице

«Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября вечером произошел пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве, в результате чего пострадали два человека, включая саму певицу.