Благовещенск, 23 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Амурской области продолжаются работы по строительству единственного в мире трансграничного фуникулёра. На российском берегу работы ведёт строительная компания China Railway Construction Company, ею уже установлены 152 сваи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе организации «ЗЭД Девелопмент», сформировавшей проект «канатки». Фуникулёр соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ.

Канатная дорога

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«Завершена подготовка к устройству линейной опоры, состоящей из 6 секций, высотой 64 метра. Строительная готовность всего объекта составляет 12%», — рассказала руководитель проекта, вице-президент группы компаний «РЕГИОН» Валерия Репкова.

Строительство идёт по графику. В проект намерены вложить 6,8 млрд рублей инвестиций. Канатная дорога будет работать в условиях свободной таможенной зоны и в рамках территории опережающего развития.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ началось в 2020 году и планируется к завершению в 2023. Благодаря фуникулёру трансграничные поездки станут возможны круглый год. Предполагается, что кабины будут двигаться со скоростью 7 метров в секунду, в каждую из них поместится 110 человек.