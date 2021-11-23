Москва, , 11:37 — REGNUM В России инвестиционный спрос на золото в 2022 году будет достаточно устойчивым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Золото Szaaman

«Можно предположить, что инвестиционный спрос на золото в 2022 году будет в России достаточно устойчивым, — сказала она. — Кроме того, инвестиции в золото требуют наличия свободных финансовых ресурсов, а, значит, потенциал этого сектора рынка будет во многом зависеть от изменения уровня жизни, реальных доходов. Пока уровень реальных доходов населения, несмотря на позитивную статистику, не достиг допандемического уровня».

Как пояснила Воронкова, ключевыми факторами инвестиционного спроса жителей РФ на золото станут также курс национальной валюты, уровень инфляции, ожидания населения, на которые, в свою очередь, давит конъюнктура глобальных рынков.

«По прогнозам международных организаций, рост цен на золото возможен в 2023 году как реакция на мировую инфляцию, что отразится, безусловно, и на инвестиционном спросе на золото», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, в чем особенность инвестиций в золото.

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