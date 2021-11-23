Москва, , 11:37 — REGNUM Проект заявления «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки» разработали в комитете Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума

Парламентарии намерены осудить агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовать прекратить их притеснения.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает агрессивные действия властей Соединенных Штатов Америки, направленные против российских соотечественников», — говорится в тексте.

Дума намерена потребовать «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав.

«Действия Соединенных Штатов Америки фактически вынуждают наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции Соединенных Штатов Америки», — отмечают парламентарии.

Планируется направить обращение президенту Российской Федерации, в правительство Российской Федерации, Конгресс США, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), парламенты государств — членов Европейского союза, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межпарламентскую Ассамблею государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Координационный совет организаций российских соотечественников вынужден был приостановить в США свою работу, поскольку спецслужбы этой страны оказывают на него сильнейшее давление, говорится в опубликованном 19 ноября заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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