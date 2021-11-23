Соликамск, Пермский край, 23 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края суд вынес приговор по делу об истязании беременной женщины. В преступлении обвинили мужа потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Мужчина признан виновным в угрозе убийством и истязании беременной супруги. По данным следствия, в начале 2021 года пермяк потерял работу и начал злоупотреблять алкоголем. Будучи пьяным, он провоцировал жену на скандал, выражался в ее адрес нецензурной бранью, ревновал и контролировал каждый шаг.

В январе-мае января мужчина на почве ревности избивал жену руками и ногами, бросал в нее посуду и тазы, таскал за волосы. Истязания происходили на глазах двух маленьких детей. Однажды пермяк начал душить беременную супругу, но ослабил хватку, когда услышал плач испуганной дочери. Пока пьяный мужчина спал, женщина с детьми сбежала из дома и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В период расследования уголовного дела мужчина находился под стражей. Суд приговорил жителя Соликамска в четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.