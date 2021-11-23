Москва, , 11:36 — REGNUM Жители РФ, которые решили хранить сбережения в золоте, должны понимать, что уровень доходности такого инструмента невысок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ вырос спрос населения на инвестиции в золото.

Ювелирное изделие brennstoffmarcom

«Инвесторы рассматривают золото как надежный инструмент диверсификации своих портфелей, защиты сбережений и получения дохода на долгосрочном временном отрезке, поскольку волатильность цен на золото не столь высока, как многих других финансовых инструментов, — сказала Воронкова. — И те, кто рассчитывает на быстрый финансовый эффект от инвестиций в золото, рискуют при осуществлении подобных вложений. Стоит принимать во внимание и то, что уровень доходности золотых инструментов обычно относительно невысок. Риски убыточности от вложений возникают и для тех, кто в качестве инвестиций выбирает ювелирные украшения из золота».

Как пояснила Воронкова, если такие изделия не являются уникальными или антикварными, то в случае их продажи обычно не удается даже компенсировать вложенные в них средства, не говоря уже о том, чтобы получить дополнительный доход.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему жители РФ предпочитают инвестировать в золото, а не в доллар.

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